Arda Turan, bu akşam ilk kez Barcelona formasıyla sahaya çıktı. Arda'nın ilk 11'de oynadığı karşılaşma, öncesi Barcelona Twitter'dan "Bayrampaşa" mesajı yayımladı.

Mesajda, "Bayrampaşa'dan Barcelona'ya. Arda Turan akılalmazı gerçekleştiriyor. İlham alın" dendi.

Barcelona karşılaşmayı 4-1 kazandı.

From Bayrampaşa to Barcelona. Arda Turan makes the unimaginable happen. Get inspired. https://t.co/9vEpUBNEFU pic.twitter.com/HB8siCAdY5