Barcelona'daki saldırıya dünyadan tepkiler

Barcelona'daki terör saldırısının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İspanya'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da olayla ilgili bilgilendirildiği bildirildi. Trump'ın, gelişmeleri ekibindeki John Kelly'den öğrendiği açıklandı.

ABD first lady'si Melania Trump da Twitter'dan yaptığı açıklama, Barcelona için dua ettiğini belirtti.

Stoltenberg: Birlik içindeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim olayın mağdurlarıyla. Teröre karşı mücadelede birlik içindeyiz" diye tweet attı.

Alman hükümeti adına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bu menfur saldırının kurbanlarının yasını paylaşıyoruz" dedi. Seibert, Almanya'nın dostluk ve dayanışma ile İspanya'nın yanında olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Barcelona'dan gelen haberler beni derinden sarstı. Kurban ve mağdurların yakınları ve dostlarının acısını paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, "Barcelona'daki terör saldırısının kurbanlarının acısını paylaşıyorum. Resmi makamlarla dayanışma içindeyiz" dedi. Tajani, AB'nin barışın savunulması konusunda birlik içinde olduğunu söyledi.

Ticaretten sorumlu AB komiseri Cecilia Malmström ise, "Barcelona'dan korkunç haberler geliyor. Düşüncelerim kurban ve mağdurlarla" diye tweet attı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da "Barcelona’da bugün (17 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa,CÖ/BÖ