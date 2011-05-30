-BARCELONA'DA KUPA COŞKUSU MADRİD (A.A) - 29.05.2011 - Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'ı 3-1 yenerek kupayı kazanan Barcelona, evine getirdiği kupanın sevincini doyasıya yaşadı. Barcelonalı futbolcular ve teknik heyet ilk olarak üst açık otobüs ile Barcelona kentini dolaştıktan sonra daha sonra kendisini bekleyen 98 bin kişinin bulunduğu Nou Camp Stadı'na gitti. Hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi kupalarını otobüsün üzerine koyan Barcelona takımına, yaklaşık 3 saat süren şehir turu sırasında sokaklarda bekleyen binlerce kişi eşlik etti. Oldukça neşeli olan futbolcular sürekli taraftarlarla birlikte şarkılar söyleyip, "şampiyon, şampiyon" diye bağırırken, çocuklar gibi aralarında şakalaştılar. Barcelonalı futbolcuların otobüsü Nou Camp Stadı'na girince, saha ortasında bir grubun yaptığı gösteriyle karşılandı. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, Barcelonın kazandığı her Avrupa kupası için birer Meksika dalgası yaptı. Futbolcular, anonsla alkışlar arasında teker teker saha ortasına çağrılırken, lig kupasını, kaptanlar Puyol, Xavi, İniesta ve Valdes, Şampiyonlar Ligi kupasını da Josep Guardiola ve yardımcısı Tito Vilanova getirdi. Yapılan konuşmalarda kaptan Carles Puyol, "Kazanması çok zor bir kupayı kazandık" derken, herkese teşekkür eden teknik direktör Guardiola, gelecek ağustos ayında Real Madrid'e karşı oynanacak İspanya Süper kupasını da kazanma sözü verdi. Taraftarın yoğun isteğiyle konuşan Messi, "Söyleyecek fazla sözüm yok. Şu anda bunu kutlamaktan başka yapacak bir şey yok. Yaşasın Barça yaşasın Katalonya" dedi. "Bir arkadaşım bana dedi ki: biz ne doping yapıyoruz ne de maç satın alıyoruz sadece futbol oynuyoruz" şeklinde konuşan Gerard Pique de, sezon içindeki bazı polemiklere cevap verdi. Sezon ortasında ameliyat olarak kanseri yenen ve kaptan Puyol'un jestiyle Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kaldıran kişi olan Abidal da, başta Puyol olmak üzere tüm takıma teşekkür etti. Bu arada Barcelona'nın bugün hentbolda da şampiyonluğunu ilan etmese, kutlamaların sevincini biraz daha artırdı. Kutlamalar, Barcelona marşı, kupayla saha turu ve havai fişek gösterileriyle sona erdi.