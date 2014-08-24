Barcelona'da 'Edepsiz turistler' eylemi

İspanya'nın Barcelona kentinde, son bir haftadır gündemde olan "Edepsiz turistler" tartışması devam ediyor.

Barcelona’nın sahil kısmındaki La Barceloneta Mahallesinde yaklaşık 2 bin kişi ellerinde pankartlarla sokağa çıkarak, taşkınlık yapan, mahallenin huzurunu kaçırdığını iddia ettikleri turistleri protesto etti.

Kısa bir zamanda kendi aralarında birlik kurarak, toplu hareket eden mahalle sakinleri, 4. kez organize ettikleri gösteride, "Sarhoş turistler dışarı", "Barceloneta satılık değil" şeklinde pankartlar açıp, slogan attı.

Gösterinin olduğu anda, plajdan çıkıp kaldıkları ev veya otellere giden turistlerin şaşkın bakışlarla protestocuları izlemesi de dikkat çekti.

Mahalle sakinleri adına basına konuşan Oriol Casabella, sorunun temelinde yasa dışı yollardan turistlere ev kiralamanın yattığını savundu.

"Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar mahallemizi savunacağız" diyen Casabella, turistlere kaçak ev kiralayan emlakçılara yönelik kontrollerin artırılmasını, mahallede güvenliğin sağlanması için daha fazla polis gönderilmesini istedi.

Bu arada La Barcolenata sakinleri ile Barcelona Belediyesi yetkilileri arasında yapılan toplantılardan da henüz bir sonuç çıkmadığı bildirildi. Barcelona Belediyesi, 3 ekip oluşturularak, kapı kapı dolaşıp kontroller yapma vaadinde bulunsa da, bu girişim mahalle sakinlerini ikna etmedi.

Barcelona Belediyesi'nin rakamlarına göre, Ağustos ayında taşkınlık ve ahlaka aykırı hareket yapan turistlerle ilgili toplam 50 şikayet alındığı belirtilirken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu sayının 14 olduğu kaydedildi.

Geceleri gürültüden uyuyamamaktan ve sokakta, çıplak dolaşan, kusan, idrarını yapan turistler görmekten bıktıklarını ifade eden La Barceloneta Mahallesi sakinleri, belediyenin gerekli adımları atmaması halinde bir sonraki gösterilerinin gelecek Çarşamba günü olacağını duyurdu.