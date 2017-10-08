Barcelona'da 'bağımsızlık' protestosu: Katalonya İspanya'dır

İspanya'nın Barcelona kentinde on binlerce kişi, Katalonya’nın bağımsızlık planlarını protesto etti. İspanya ve Katalonya bayrağı taşıyan protestocular, "Katalonya İspanya'dır”, "Birlikte daha güçlüyüz” yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.

Gösteriye katılan 72 yaşındaki Aracelli Ponze, "Biz kendimizi hem Katalan hem de İspanyol hissediyoruz. Büyük bir bilinmezlik karşısındayız. Bu hafta neler olacak göreceğiz ancak ne istediğimizi görsünler diye yüksek sesle konuşmalıyız" dedi.

40 yaşındaki mühendis Raul Briones ise "Gösteriye gelenler kendilerini İspanyol olduğu kadar Katalan hissetmiyor. İşler şu ana kadar nasıl geldiyse öyle kalsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salı günü tek taraflı bağımsızlık ilan edilebilir

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, son açıklamasında bağımsızlık ilanı durumunda Katalonya hükümetini lağvedip yeni bir yerel seçime gidileceği uyarısında bulundu. Katalonya lideri Carles Puigdemont'un salı günü yerel mecliste yapacağı konuşma sırasında tek taraflı olarak bağımsızlık ilan edebileceği kaydediliyor.

7,5 milyonluk nüfusa, kendi dili ve kültürüne sahip olan Katalonya bölgesi 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Oylamaya katılan 2,3 milyon insanın yüzde 90'dan fazlası "Evet” oyu vermişti. Ancak referanduma katılım oranı yüzde 43'te kaldı. Çoğu bağımsızlık karşıtı 5,3 milyon seçmenin çoğunluğu oy kullanmadı.