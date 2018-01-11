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Spor

Barcelona, Yerry Mina'yı resmen açıkladı

İSTANBUL / DHA Barcelona Kulübü, Yerry Mina'nın transferi konusunda Palmeiras ekibiyle anlaşma sağladıklarını bildirdi

11 Ocak 2018 15:49

İSTANBUL / DHA

Barcelona Kulübü, Yerry Mina\'nın transferi konusunda Palmeiras ekibiyle anlaşma sağladıklarını bildirdi.
İspanyol takım, savunmayı güçlendirmek için 23 yaşındaki Kolombiyalı stoperi 5.5 yıllığına kadrosuna kattı. Barcelona\'nın Mina için kulübüne 11.8 milyon euro bonservis bedeli ödediği açıklandı. Ayrıca Barcelona Kulübü, Yerry Mina\'nın serbest kalma bedelini de 100 milyon euro olarak belirledi.
1.95 metre boyundaki stoperin Barcelona kentine gelerek resmi imzayı atacağı ifade edildi.

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