-Barcelona yarı finalde MADRİD (A.A) - 26.01.2012 - İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile 2-2 berabere kalan FC Barcelona, yarı finale yükseldi. Barcelona, geçen hafta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı maçtaki ilk 11'i ile sahaya çıkarken, Real Madrid'de ise kart cezası biten Arbeola'nın yeniden ilk 11'e döndüğü, Hamit Altıntop'un yerine de ofansif bir takım düşünülerek Kaka'nın sahaya sürüldüğü görüldü. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta ''Çok iyi oynadı'' dediği Hamit'i maç kadrosuna almazken, bu kez Nuri Şahin'i yedekler arasına koydu. Maça hızlı başlayan ve ilk 4 dakikada Higuain ile iki net gol pozisyonunu değerlendiremeyen Real Madrid, kupaya erken veda etme niyetinde olmadığını gösterdi. Karşılaşmanın 29. dakikasında sakatlanan İniesta'nın yerine oyuna giren Pedro, 43. dakikada Messi'nin pasıyla yakaladığı pozisyonu gole çevirerek, beklenmedik bir anda Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. Herkesin ilk yarının bu skorla biteceğini düşündüğü bir anda, uzatma dakikalarında Dani Alves skoru 2-0'a getiren golü attı. İlk yarının önemli anları, hakem Teixeria'nın Lass'a ikinci sarı kartı göstermeyip oyun dışına atmaması ve her iki takım için tartışmalı denilebilecek penaltı pozisyonları oldu. İkinci yarı her iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan sahaya çıktı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk 20 dakika sonrasında Mesut Özil'in mükemmel asistinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in ilk golünü kaydetti. Özgüvenini tekrardan toplayan Real Madrid'de oyuna girdikten 9 dakika sonra kişisel becerisiyle çok güzel bir gol atan Benzema, skora eşitlik ve maça büyük heyecan getirdi. İlerleyen dakikalarda Real Madrid turu getirecek bir gol ararken, Barcelona da skoru korumaya çalıştı. Nefes kesen maçta başka gol olmayınca Barcelona, yarı finale yükselen takım oldu. Öte yandan, Kral Kupası yarı finalinde, 3. lig takımlarından Mirandes, Mallorca'yı eleyen Athletic Bilbao ile eşleşirken, Barcelona'nın rakibi perşembe akşamı oynanacak Levante-Valencia maçından sonra belli olacak. Stat: Nou Camp Hakem: Fernando Teixeria Vitienes xx FC Barcelona: Pinto xx, Abidal xx, Puyol xxx, Pique xx, Alves xx, Xavi xx, Busquets xx, İniesta xx (Dk.29 Pedro xx), Fabregas xx (Dk.70 Thiago), Messi xx, Alexis xx (Dk.78 Mascherano). Real Madrid: Casillas xx, Sergio Ramos xx, Arbeloa xx, Coentrao x, Pepe x, Xabi Alonso xx, Lass Diarra x (Dk.53 Granero x), Mesut Özil xx, Kaka x (Dk.62 Callejon x), Cristiano Ronaldo xx, Higuain x (Dk.62 Benzema xx). Goller: Dk. 43 Pedro, Dk. 45+2 Dani Alves (Barcelona), Dk. 67 Ronaldo, Dk. 71 Benzema (Real Madrid) Sarı Kartlar: Dk. 27 Lass, Dk. 33 Sergio Ramos, Dk.45+1 Casillas, Dk. 54 Cristiano Ronaldo, Dk. 79 Coentrao, Dk. 89 Granero, Dk. 92 Pepe (Real Madrid), Dk. 45 Messi, Dk. 91 Puyol (Barcelona) Kırmızı kart: Dk. 88 Sergio Ramos (Real Madrid)