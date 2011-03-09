-BARCELONA VE SHAKHTAR DONETSK ÇEYREK FİNALDE ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur rövanş maçlarından ikisi bu gece oynandı ve İspanya'nın Barcelona ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları çeyrek finale yükseldi. Barcelona, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği İngiltere'nin Arsenal takımıyla kendi sahasında karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Barcelona, çeyrek finale yükselen takım oldu. İspanyol ekibinin gollerini biri penaltıdan olmak üzere Messi (2) ve Xavi kaydetti. İngiliz temsilcisi Arsenal ise maç boyunca Barcelona kalesine şut atamazken, golü bulmayı başardı. Arsenal'in tek golünü ise Barcelonalı Busquets kendi kalesine attı. Arsenal'in golcüsü Van Persie ise 56. dakikada kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı. Shakhtar Donetsk de ilk maçta deplasmanda 3-2 yendiği İtalya'nın Roma takımıyla karşılaştı. Evindeki karşılaşmayı 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk de çeyrek finalist oldu. Ukrayna ekibinin gollerini Hubschman, Willian ve Eduardo kaydetti. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın 2. tur rövanşında Tottenham-Milan ve Schalke-Valencia maçları oynanacak. Ligde çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Martta çekilecek.