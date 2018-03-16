Barcelona ve Atletico, Griezmann için kılıçları çekti

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan transfer dedikoduları hakkında, kulüp başkanı Enrique Cerezo oldukça net konuştu.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Başkan Cerezo, "İnsanların şunu kafalarına sokmaları lazım: Griezmann'ın Atletico'yla hala devam eden uzun bir kontratı var ve kendisi bu sürede başka bir takımla imzalamayacak. Takımdan ayrılacağına inanmıyorum. Eğer böyle bir durum olursa çok şaşırırım" dedi.

Öte yandan Torres, Agüero, Forlan ve Falcao'nun kendi dönemlerinde takımdan ayrıldıklarını ve bu durumun artık sinir bozucu bir hal aldığını dile getiren başkan Cerezo; "Artık endişelenmemeliyiz. Bence Griezmann, Atletico'da oynamaktan çok mutlu ve burada kalmak istiyor. Durum budur ve bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmasını beklemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Atletico ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldızın, Barcelona ile devre arasında bir görüşme yapıp prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Hatta İspanyol basınının Barcelona kentinde ev arayışlarına başladığını öne sürdüğü Griezmann'ı ayarttığı gerekçesiyle Atletcio madrid yönetimi, Barcelona'yı UEFA'ya şikayet etmişti.