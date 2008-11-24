Barcelona tökezledi



Şampiyonluktaki rakiplerinden sadece Real Madrid’in galip geldiği haftada Barcelona’da puan kaybetti ve sahasında Getafe ile 1-1 berabere kaldı.





Ligde en son puan kaybını sezonun ikinci haftasında yaşayan Barcelona, o maçtan sonra tamamen kontrolden çıkmış, her maçını farklı ve rahat kazanmaya başlamış ve ligin zirvesine yerleşmişti. Bu haftaki rakibi Getafe ise ligdeki son galibiyetini üç hafta önce almıştı ve bu sezon, geçen yıl gösterdiği performansı gösteremiyordu.



Messi’nin ve Iniesta’nın eksikliği çeken Barcelona sahasındaki karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını ise 19’uncu dakikada Getafe geliştirdi. Esteban Granero’nun ortasında ceza sahasının içinde topla buluşan Casquero sağ ayağıyla kaleyi yokladı ancak top yandan auta gitti. Aynı dakikada bu kez kontra atakla Barcelona kalesine giden Getafe, Manu’nun ceza sahasının dışından attığı klas vuruşla 1-0 öne geçmeyi başardı. Golü yedikten sonra kendisine gelmeye başlayan Barcelona rakip kaleye gitmeye başladı.



31’de ceza sahası içinde topu önünde bulan Krkic müsait bir pozisyonda çok kötü bir vuruş yaparak topu üstten auta attı. 35’te Hleb’in pozisyonuyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Sylvinho sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Abbondanzieri gole izin vermedi. 38’de Getafe Ablin ile farkı ikiye çıkartma fırsatı yakaladı ancak vuruşunda kaleci Valdes gole izin vermedi. 39’da Puyol’un pasıyla topla buluşan Eto’o kaleyi karşıdan gören bir yerden sert vurdu ama top direkten döndü. Barcelona bu pozisyonda da golü bulamayınca ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı.



İkinci yarıya Barcelona yine istediği gibi oynayamayarak başladı. Bunda alanları çok iyi kapatan ve Barcelona’ya net fırsatlar tanımayan Getafe’nin payı da büyüktü. İkinci yarıdaki ilk pozisyonunu Barcelona ancak 62’de bulabildi. Xavi’nin pasında topla buluşan Pique uygun pozisyonda güzel bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı. Aynı dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Henry klas bir vuruşla kaleyi yokladı ama Abbondanzieri’yi geçmeyi başaramadı.



71’de gelişen Barcelona atağında Alves’in ortasına kafayı vurmayı başaran Keita, skora dengeyi getirdi 1-1.



79’da Keita’nın ortasında kafayı vuran Henry’nin vuruşu az farkla auta gitti. 80’de Xavi’nin pasında topla buluşan Pique’nin vuruşunda Abbondanzieri yine başarılıydı. 81’de Getafe albin’le gole çok yaklaştı ancak bu futbolcunun vuruşunda kaleci Valdes gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda Barcelona galibiyet golünü arasa da Getafe rakibine pozisyon vermedi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



