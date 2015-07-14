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Spor

Barcelona Teknik Direktörü: Arda bizim için anahtar bir oyuncu olacak

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Atletico Madrid'den alınan Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı

14 Temmuz 2015 23:45

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34+7 milyon Euro'ya transfer olan Arda Turan ile ilgili ilk kez konuştu. Barcelona’da Arda Turan’ı en çok isteyen isim olan olan Enrique Arda'nın kalitesinden hiç kimsenin kuşku duymamasını istedi. Arda Turan'ın La ligayı çok iyi tanıdığını ve topa sahip olduğunda o topu kolay kolay geri almanın bu futbolcudan zor olacağına işaret ederek " defansif olarak harika bir performans sergiliyor. Bizim gücümüze güç katacak bir oyuncu. Bu transferden çok memnunum" sözleri etti.

Başkanlık seçimlerinden dolayı bu transferi gerçekleştiren idari yönetime de teşekkür eden Luis Enrique "  Bir teknik direktör olarak sezonun planını yapmak bana düşer. Arda bizim için anahtar bir oyuncu olacaktır. Onun arkadaşlarını ve soyunma odasını tanıması için çalışmalarımız başlamıştır" dedi.

 

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