-BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN MADRİD (A.A) - 17.04.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona, şampiyonluk yarışında 8 farkı koruyarak büyük bir avantaj elde etti. La Liga'da son 3 yıldır Barcelona'ya karşı yenilen ve son olarak Nou Camp Stadı'nda 5-0'lık bir mağlubiyet alan Real Madrid, berabere kalarak rövanşı almayı başaramadı. Karşılaşmanın ilk yarısında sert bir futbol ve büyük bir mücadele yaşandı. Real Madrid Ronaldo, Barcelona ise Messi ve Villa ile gol aradı. İyi bir savunma yapan ve Barcelona'yı durdurmayı büyük oranda başaran Real Madrid, ileride istediği gibi çoğalamazken, kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Barcelona ise rakibine nazaran daha kontrollü ve rahat bir futbol ortaya koydu. İlk yarıdaki en tartışmalı pozisyon, 27. dakikada Real Madrid ceza sahası içinde kaleci İker Casillas'ın David Villa'yı düşürmesi oldu. Barcelonalı futbolcular penaltı için itiraz etse de hakem Munoz oyunu devam ettirdi. Her iki takım da ikinci yarıda aynı 11'lerle oyuna başladı. 53. dakikada ceza sahasında Villa'yı düşüren Real Madridli Albiol ,direk kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan penaltıya sebep oldu ve Messi'nin kullandığı penaltı ile Barcelona 1-0 öne geçti. Sahasında yenik duruma düşen ve 10 kişi kalan Real Madrid'te, Teknik Direktör Jose Mourinho, Mesut Özil ve Adeboyar'ı oyuna sokarak takımı canlandırmaya çalıştırsa da uzun süre maç Barcelona'nın kontrolünde sürdü. 82. dakikada Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan Real Madrid, son dakikalarda tüm gücüyle saldırsa da istediği golü bulamadı. Ligde bu zamana kadar 162 kez karşılaşan İspanya'nın iki büyük takımından Real Madrid bu karşılaşmalarda 68, Barcelona 63 kez kazanırken, 31 karşılaşma berabere bitti. Real Madrid ve Barcelona, 20 Nisan Çarşamba günü Valencia'daki Mestalla Stadı'nda Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Stat: Santiago Bernabeu Hakem: Muniz Hernandez Real Madrid: Casillas xx, Sergio Ramos xx, Albiol xx, Carvalho xxx, Marcelo xx, Khedira xx, Pepe xx, Xabi Alonso xx (Dk. 67 Arbeloa x), Di Maria xx (Dk. 67 Adeboyar x), Benzema x (Dk. 57 Mesut Özil xx), C. Ronaldo xx Barcelona: Valdes xx, Adriano xx (Dk. 80 Maxwell), Pique xx, Puyol xx (Dk.58 Keita xx), Alves xx, Xavi xx, Busquets xx, İniesta xx, Villa xx, Messi xxx, Pedro xx (Dk. 68 Afellay x). Goller: Dk. 53 Messi (penaltı), Dk. 82 C. Ronaldo (penaltı) Kırmızı kart: Dk. 52 Albiol (Real Madrid) Sarı kartlar: Dk. 8 Adriano, Dk. 26 Pique, Dk. 79 Alves, Dk. 90+3 Xavi (Barcelona), Dk. 30 Marcelo, Dk 77. Arbeloa, Dk 80. Valdes (Real Madrid)