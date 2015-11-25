Barcelona, Salih Uçan'ın Roma'sını dağıttı!

Ligde Real'i 4-0'la geçen Barcelona, Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve Salih Uçan'ın da forma giydiği mücadelede Roma'yı 6-1 mağlup etti.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Salih Uçan'lı Roma'yı ağırladı.



Camp Nou'da oynanan karşılaşma bol gollü geçti. Gol perdesi 15. dakikada Suarez'in golüyle açıldı. Bu golden üç dakika sonra sahne alan Messi farkı 2 yaptı. Luis Suarez, 41. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü atarak ilk yarının skorunu belirledi.



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Barcelona, 56'da Pique ile skoru 4-0'a getirdi.



Uzun bir sürenin ardından yeşil sahalara dönen yıldız oyuncu Lionel Messi, 60. dakikada ikinci kez sahne aldı ve farkı 5'e çıkardı.



Salih penaltı yaptırdı, skor 6-0 oldu



Roma'da forma giyen genç gururumuz Salih Uçan, 75.dakikada Pjanic'in yerine oyuna dahil edildi.



Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, 76. dakikada Salih Uçan'ın Neymar'a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Neymar, kaleciyi geçemedi ancak dönen topu Adriano Correira tamamladı ve skor 6-0 oldu.



Çakır, ikinci kez penaltı çaldı



Cüneyt Çakır, 83. dakikada bu kez Roma lehine penaltı çaldı. Topun başına Dzeko geçti. Bosna Hersek'li futbolcunun şutunda top Ter Stegen'in ellerinde kaldı.



Dzeko bu kez attı ama geç kaldı



Cüneyt Çakır, maçın sonuna bir dakika daha ilave etti. Penaltı kaçıran Dzeko, bu dakika içerisinde bulduğu fırsatı gole çevirerek takımının tek golüne imzasını attı. Bu gol, aynı zamanda 90 dakikanın da skorunu belirledi.



Barcelona, Camp Nou'da Roma'yı 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.



Katalan devi, bu sonuçla 5. maçında 13 puana ulaşarak gruptaki liderliğini sürdürdü. 5 puanda kalan Roma, ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.



Barcelona, bir sonraki maçını 9 Aralık 2015'te Bayer Leverkusen ile deplasmanda oynayacak. Roma ise aynı günde evinde BATE Borisov'u konuk edecek.