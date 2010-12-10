Barcelona reklama boyun eğecek mi?

T24- Dünyanın en köklü spor kulüplerinden Barcelona içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulma yolları arıyor. Sport Gaeztesi'ne göre kurulduğu günden bu yana formasına para karşılığı reklam almayan Barcelona, bu geleneğine nokta koyuyor.



Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçiren Katalan ekibi, çözüm yollarından biri olarak da forma reklamını seçenekler arasına aldı. Barcelona yönetimi, forma reklamı konusunda da üç farklı opsiyondan birini seçecek. İlk olarak göğüs reklamını düşünen bordo mavililer, bunun için 25 milyon euro istiyor. İkinci seçenek ise sırt reklamı. Onun değeri de 12 milyon euro. Son seçenek şorta 6 ile 12 milyon euro araında bir paraya reklam almak. Barcelona yönetimi, önümüzdeki günlerde kesin kararını verecek.

100 yıl formasına hiç reklam almayan Barcelona, geçtiğimiz yıllarda sosyal sorumluluk çerçevesinde UNICEF'ten göğüs reklamı almıştı.