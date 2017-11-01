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Spor

Barcelona, Olympiakos engelini aşamadı

Katalan ekibin istatistiklerdeki üstünlüğü skora yansımadı

01 Kasım 2017 11:50

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında oynanan Olympiakos-Barcelona maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.

Katalan temsilcisi Barcelona'da 6 şut çekmesine rağmen gol atamayan Uruguaylı santrfor Luis Suarez, kulüpte bu alanda en kötü istatistiğini yakaladı.

Ev sahibi Olympiakos'un yüzde 30 topla oynama ve 6 şut rakamlarına karşın Barça; 19 şutta 6 isabetle oynadı.

Bu sonuçla birlikte 10 puana yükselen Barcelona lider konumunu korurken, ilk puanını alan Olympiakos, son sırada kaldı.

Gruptaki diğer maçta Juventus, Sporting ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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