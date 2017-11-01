Barcelona, Olympiakos engelini aşamadı

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında oynanan Olympiakos-Barcelona maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.
Katalan temsilcisi Barcelona'da 6 şut çekmesine rağmen gol atamayan Uruguaylı santrfor Luis Suarez, kulüpte bu alanda en kötü istatistiğini yakaladı.
Ev sahibi Olympiakos'un yüzde 30 topla oynama ve 6 şut rakamlarına karşın Barça; 19 şutta 6 isabetle oynadı.
Bu sonuçla birlikte 10 puana yükselen Barcelona lider konumunu korurken, ilk puanını alan Olympiakos, son sırada kaldı.
Gruptaki diğer maçta Juventus, Sporting ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.