Barcelona'nın transfer bütçesi 10 milyon eurodan az!

Finansal problemler yaşayan Barcelona'nın Ocak ayındaki transfer bütçesi belli oldu. Ronald Koeman'la sözleşmenin feshedilmesinden dolayı bedel ödeyecek Katalan devinin transfer için 10 milyon eurodan az bütçesi kaldı.

Ekonomik olarak zor günlerden geçen Barcelona yaz transfer döneminde bonservisi elinde olan futbolculara yöneldi.

Sezon başında Barcelona CEO'su Ferran Reverter ocak ayındaki transfer dönemi için 20 milyon euro ayırabileceklerini söylemişti. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Katalan ekibi, kötü sonuçların ardından Ronald Koeman ile yollarını ayırdı ve tazminat ödemeye mahkum oldu.

Koeman'a ödenen 12 milyon euroluk bedelden sonra Barça, Xavi için de Al-Sadd'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyince transfer bütçesi azaldı. ESPN'de yer alan habere göre Barcelona kış transfer döneminde 10 milyon eurodan daha az bütçe ayırabilecek.

Dani Alves dönüyor

Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'yi atayan Barcelona, eski yıldızı Dani Alves'i yeniden transfer etmek için bir araya gelecek.

Dani Alves, Ocak transfer döneminde Barcelona'ya dönüş yapabilir. UOL Esporte'ye göre, tecrübeli sağ bek, kulübe dönüşünü görüşmek için bu hafta Katalan kulübün yönetimiyle bir araya gelecek.

Barça, eski yıldızını kadroya katarak Sergino Dest ve Sergi Roberto ile birlikte sağ bek pozisyonunda alternatif yaratmayı düşünüyor.

Sao Paulo ile sözleşmesini sonlandıran Brezilyalı yıldız, Eylül ayından bu yana serbest oyuncu konumunda.

Teklifleri neden reddetti?

38 yaşındaki Alves'in ilk düşüncesi Brezilya'da kalmaktı ve Fluminense ile görüşmelerde bulundu. Ancak Barcelona'ya dönme olasılığı kararını değiştirmesine neden oldu ve bu nedenle Brezilya'dan gelen tüm teklifleri reddetti.

Dani Alves önümüzdeki günlerde sözleşme detayları hakkında Barcelona ile görüşecek. Başkan Joan Laporta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dani kulübümüze birçok yönden yardım ediyor, ayrıca sportif açıdan da yardım teklifinde bulundu" dedi.

Dünya Kupası faktörü

Alves'in bir gözü, milli takımıyla son büyük turnuvası olacak olan 2022 Dünya Kupası'nda. Brezilyalı, Katalan kulübünde oynamanın gelecek yıl Katar'a gitme şansını önemli ölçüde artıracağını düşünüyor.

2016'da İspanya'ya veda eden Dani Alves Barcelona ile 23 kupa kazandı.