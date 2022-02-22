Barcelona'nın Haaland için B planı hazır

Yaz transfer döneminde hangi takıma gideceği en çok merak edilen oyunculardan birisi olan Erling Haaland için La Liga ekibi Barcelona, genç oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Sport'ta yer alan haberde, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Haaland transferine öncelik vermesine rağmen transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı B planının hazır olduğu ifade edildi.

Real Madrid devrede

Haberde, Barcelona'nın Haaland'ı kadrosuna katabilmek için tüm şartlarını zorlamasına rağmen Real Madrid'in ekonomik gücünün daha iyi olmasından dolayı tranferin gerçekleşmeme ihtimalinin olduğu belirtildi. Barcelona'nın, ezeli rakibinin de transfere dahil olmasından dolayı rahatsız olduğuna dikkat çekilirken Katalan ekibinin yaz transfer dönemi için alternatiflerinin hazır olduğu kaydedildi.

2 isim öne çıkıyor

Ara transfer döneminde kadrosunu Adama Traore, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres ve Dani Alves'le güçlendiren Barcelona, Erling Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde Real Sociedad'ın forveti Alexander Isak ve Sevilla'nın stoperi Jules Kounde'yi transfer etmek istiyor.

Isak'ın da önceliğinin Barcelona olduğu belirtilirken teknik direktör Xavi'nin iki oyuncuya da onay verdiği kaydedildi.

2019'da Borussia Dortmund'dan ayrılarak 15 milyon Euro karşılığında Real Sociedad'a transfer olan Alexander Isak, bu sezon 28 maçta süre alırken 8 gol ve 2 asist kaydetti.

Sezon başında Chelsea'nin de istediği Jules Kounde ise 29 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.