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Spor

Barcelona, Neymar'ın 'veliahtlarını' kısa süre içinde açıklayacak

Katalan ekip, Brezilyalı yıldızı Neymar'ı PSG'ye 222 milyon Euro serbest kalma bedeliyle kaptırmıştı

16 Ağustos 2017 13:07

Brezilyalı yıldızı Neymar'ı PSG'ye 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında kaptıran Barcelona, oyuncunun boşluğunu doldurmak için temasa geçtiği Coutinho ve Ousmane Dembele transferlerini bitirmek üzere.

ABD kaynaklı FOX Sports'a göre Barcelona, Neymar'ın satılmasının ardından arada kaldığı Coutinho ve Dembele transferlerini bitirdi. Katalan ekip, oyuncuların transferini kısa süre içerisinde duyuracak.

Brezilyalı Coutinho Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almazken, Borussia Dortmund'da antrenmanlara çıkmayan Fransız futbolcu Dembele de dün bir menajerle birlikte arabaya binerken görüntülenmişti.

Coutinho'yu asla satmayacağını, dünyada onu alacak bir para olmadığını belirten Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da son olarak "Oyuncunun transferi benim elimde değil. Yönetim satmak istiyorsa yapabileceğim bir şey yok" diyerek transferin gerçekleşebileceğinin sinyallerini vermişti.

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