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Spor

"Barcelona, Messi için Arda Turan'ı gönderiyor"

Barcelona, 100 milyon Euro gibi bir kazanç elde edecek

19 Ocak 2017 16:45

Daily Mail gazetesi, Barcelona'nın Lionel Messi'nin sözleşmesini yenileyebilmek için Arda Turan'ı Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye satacağını öne sürdü. Gazeteye göre Guangzhou Evergrande'nin Barcelona'ya teklifi 26 Milyon Sterlin.

Arda'yla 5 yıllık sözleşme bulunan Katalan ekibi, Turan'ı göndermesi durumunda bonservis bedeli ve 3 senelik maaş ücretleri toplanınca toplamda 100 milyon euro gibi bir kazanç elde edecek. 

Bu sezon Barcelona ile 20 resmi maça çıkan Arda Turan, 12 gol ve 6 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı. 

 

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Arda TuranLionel MessiBarcelonaÇin

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