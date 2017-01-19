"Barcelona, Messi için Arda Turan'ı gönderiyor"

Daily Mail gazetesi, Barcelona'nın Lionel Messi'nin sözleşmesini yenileyebilmek için Arda Turan'ı Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye satacağını öne sürdü. Gazeteye göre Guangzhou Evergrande'nin Barcelona'ya teklifi 26 Milyon Sterlin.

Arda'yla 5 yıllık sözleşme bulunan Katalan ekibi, Turan'ı göndermesi durumunda bonservis bedeli ve 3 senelik maaş ücretleri toplanınca toplamda 100 milyon euro gibi bir kazanç elde edecek.



Bu sezon Barcelona ile 20 resmi maça çıkan Arda Turan, 12 gol ve 6 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı.