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Spor

Barcelona, Madrid'te liderliği perçinledi

El Clasico'da rakibini 3-0 geçen Katalan ekibi 45 puana yükselerek ezeli rabine 14 puan fark attı

23 Aralık 2017 19:57

La Liga'nın 17. haftasında ezeli rakibi Real Madrid'e konuk olan lider Barcelona, Real Madrid'i 3-0'la geçerek puan farkını 14'e çıkarttı.Penaltıdan bulduğu golle 526. golünü atan Lionel Messi, Avrupa'nın en golcü futbolcusu oldu.

Yüksek tempoyla başlayan mücadelede iki takımda gol fırsatlarını cömertçe harcarken Cristiano Ronaldo'nun henüz 2. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçın 54. dakikasında hızlı hücum sonrası Suarez ile öne geçen Barcelona ataklarını arttırmaya başladı.

63. dakikada Barcelona'nın atağında Luis Suarez Messi'nin iki gollük pasını da değerlendiremedi. Devam eden pozisyonda gol olmasına rağmen Carvajal topu eliyle kestiği için kırmızı kart gördü ve penaltı düdüğü çaldı. Topun başına gelen Messi skoru 2-0 yaptı.

10 kişi kalan ezeli rakibine karşı oyun üstünlüğünü koruyan Barcelona 90+3'te uzun zamandır forma giyemeyen futbolcusu Alex Vidal ile farkı üçe çıkardı: 3-0.

Maç bu skorla sona ererken, ligde yenilgi üzü görmeyen Barcelona, aldığı bu sonuçla puanını 45'e çıkardı ve en yakın takipçisi olan Atletico Madrid ile farkı 9'a çıkardı.

Zirve yarışından uzaklaşan Zidane'ın takımı Real Madrid ise 31 puanla Atletico ve Lanecia'nın ardından 4. sırada kaldı.

Lionel Messi, 526 gole ulaşarak, futbol tarihinde Avrupa'nın 5 büyük liginin en çok gol atan futbolcusu oldu.

 

 

 

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