Barcelona kötü başladı



Numancia - Barcelona



İleri uçta Henry, Messi, Eto'o üçlüsüyle başlayan Katalan ekibi 12. dakikada Mario'nun golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 1-0 mağlup kapadı. Kadrosunda muhteşem yıldızları olan Barcelona sezonun ilk maçında gol dahi bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.



Osasuna - Villarreal



Nihat Kahveci'nin forma giymediği mücadelede, geçen seneyi 2. sırada kapatan Villarreal ilk yarıda tutuk gözüktü. İkinci yarıya Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Senna'nın golüyle başlayan Villareal, 64. dakikada Godin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve 3 dakika sonra kalesinde beraberlik golünü gördü. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç beraber sona erdi.



Atletico Madrid - Malaga



Hafta içinde Schalke'yi saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Madrid ekibi 26. dakikada Johnny Heitinga ile 1-0 öne geçti. Ardından 38 ve 43. dakikalarda Forlan'ın ayağından bulduğu gollerle skoru 3-0 a taşıyan Atletico Madrid, ikinci yarıda 82. dakikada Sinama Pongolle'nin attığı golle maçı 4-0 kazandı.



İşte La Liga'da toplu sonuçlar:



Atletico Madrid – Malaga: 4-0



Real Betis – Rec. Huelva: 0-1



Athletic Bilbao – Almeria: 1-3



Numancia – Barcelona : 1-0



Osasuna – Villarreal: 1-1



Rac. Santander – Sevilla: 1-1



Sporting Gijon – Getafe : 1-2



Deportivo - Real Madrid: 2 -1



