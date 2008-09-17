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Spor

Barcelona kendine geldi

17 Eylül 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yapılan mücadelede Barcelona, kendi sahasında Sporting Lizbon'u 3-1 mağlup etti.

La Liga'da 2 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Barcelona, 21. dakikada korner atışından gelen topu Marquez kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

60. dakikada kaznılan penaltı atışında Eto'o, kaleci Rui Patricio'yu ters köşeye göndererek, farkı 2'ye çıkarırken, 72. dakikada Miguel Veloso'nun kullandığı serbest vuruşun ardından Tonel skoru 2-1'e taşıdı.

Bitime 3 dakika kala Andres Iniesta'nın pasında Xavi Hernandez skoru belirledi.

Bu sonuçla Barca, devler ligine üç puanlı bir giriş yapmış oldu.

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