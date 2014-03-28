Barcelona İlkay Gündoğan için Almanya’da

İspanyol devi Barcelona, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı sağlık kontrolünden geçirmesi için kulüp doktoru Ricard Pruna'yı Almanya'ya gönderdi.

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo, Barcelonalı yöneticilerin, sakatlıktan dolayı transferi geciken Borussia Dortmund oyuncusu İlkay Gündoğan ile ilgili son kararı, kulüp doktoru Ricard Pruna’nın raporuna göre vereceğini yazdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çiftçi’nin haberine göre, Türk asıllı Alman oyuncunun omuzundaki sakatlığın gizemini koruduğuna vurgu yapan gazete, Alman kulübünün bu oyuncunun sağlığı ile ilgili net bilgiler vermekten kaçındığını belirtti. Başarılı futbolcunun takımla çalışmalara başlamasına rağmen halen ağrılarının devam ettiğine dikkati çeken gazete, doktor Pruna’nın bu yüzden İlkay’ı tam anlamıyla sağlık testine tabi tutarak rapor hazırladığını ileri sürdü.

Almanya Milli Takımı formasıyla Paraguay ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İlkay Gündoğan'ın, sağlık kontrolünden geçmesi halinde transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Arda Turan da listede

Barcelona Teknik Direktörü Martino tarafından hazırlanan transfer listesinde, orta sahaya alınması istenen isimlerin başında Arda Turan ile İlkay Gündoğan geliyordu.