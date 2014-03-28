T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona İlkay Gündoğan için Almanya’da

Katalan ekibi Barcelona'nın doktoru, Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan için Almanya'ya gitti. Gündoğan'ın transferinin sağlık kontrolünün ardından resmiyet kazanması bekleniyor

28 Mart 2014 14:27

İspanyol devi Barcelona, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı sağlık kontrolünden geçirmesi için kulüp doktoru Ricard Pruna'yı Almanya'ya gönderdi.

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo, Barcelonalı yöneticilerin, sakatlıktan dolayı transferi geciken Borussia Dortmund oyuncusu İlkay Gündoğan ile ilgili son kararı, kulüp doktoru Ricard Pruna’nın raporuna göre vereceğini yazdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çiftçi’nin haberine göre, Türk asıllı Alman oyuncunun omuzundaki sakatlığın gizemini koruduğuna vurgu yapan gazete, Alman kulübünün bu oyuncunun sağlığı ile ilgili net bilgiler vermekten kaçındığını belirtti. Başarılı futbolcunun takımla çalışmalara başlamasına rağmen halen ağrılarının devam ettiğine dikkati çeken gazete, doktor Pruna’nın bu yüzden İlkay’ı tam anlamıyla sağlık testine tabi tutarak rapor hazırladığını ileri sürdü.

Almanya Milli Takımı formasıyla Paraguay ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İlkay Gündoğan'ın, sağlık kontrolünden geçmesi halinde transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

 

Arda Turan da listede

 

Barcelona Teknik Direktörü Martino tarafından hazırlanan transfer listesinde, orta sahaya alınması istenen isimlerin başında Arda Turan ile İlkay Gündoğan geliyordu. 

 

ETİKETLER

İlkay Gündoğanbarcelonaborussia dortmundtransferimzasağlık kontrolühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24