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Spor

Barcelona holiganlara bilet mi dağıtıyor?

Katalonya Özerk Yönetimi İçişleri Bakanlığı, şiddet yanlısı gruplara direkt veya dolaylı yollardan bilet sattığı iddiasıyla Barcelona Kulübü hakkında soruşturma başlattı

08 Mart 2013 09:06

Barcelona Kulübü hakkında şiddet yanlısı gruplara direkt veya dolaylı yollardan bilet sattığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
 
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi İçişleri Bakanlığı, şiddet yanlısı gruplara direkt veya dolaylı yollardan bilet sattığı iddiasıyla Barcelona Kulübü hakkında soruşturma başlattı.

İspanya Kral Kupası'nda 26 Şubat'ta yapılan Barcelona-Real Madrid maçında Nou Camp Stadı'nın tribünlerinden Real Madridli taraftarların olduğu bölgeye meşale atılmasıyla ilgili soruşturma yürüten Katalonya İçişleri Bakanlığı, buna ek olarak şiddet yanlısı gruplara bilet satıldığı iddialarını araştırmak için Barcelona Kulübü hakkında yeni bir soruşturma açtı.

Bu arada Barcelona Kulübü, farklı gruplara tanesi 10 Euro'dan toplam bin 100 bilet satıldığını doğruladı. Kulüp Başkanı Sandro Rosell da şiddet yanlısı grupların büyük olasılıkla dolaylı yollardan bu biletleri edinerek stada girdiklerini tahmin ettiklerini söyledi. Rosell, her şeye rağmen bu biletlerin satışından Katalan polisine haber vermemelerinin, kendileri açısından ''bir hata'' olduğunu ifade etti.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin yürüttüğü soruşturma sonucunda suçlu bulunması durumunda, Barcelona Kulübü'nün meşale atılmasından 60 bin ila 600 bin Euro , şiddet yanlısı gruplara bilet satışından ise 3 bin ila 60 bin Euro arasında değişen para cezası alması söz konusu olacak.

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