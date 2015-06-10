Barcelona, Dani Alves'le sözleşme uzattı

Barcelona, takımdan ayrılması gündeme gelen Dani Alves'in sözleşmesini uzattı. Katalan Kulübü’nden yapılan açıklamada 32 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusuyla Haziran 2017'ye dek yeni kontrat yapıldığı ifade edildi.

Sözleşme sona erdiğinde Barcelona isterse Dani Alves'in kontratını 1 yıl daha uzatma hakkına da sahip.

Ntvspor’da yer alan habere göre, geride bıraktığımız sezon içinde adı transfer gündeminden düşmeyen Dani Alves ile Paris Saint-Germain'in yanı sıra Manchester United, Galatasaray ve bazı İtalyan kulüpleri yakından ilgileniyordu.

Katalan ekibi, dilediği takdirde Brezilya Milli Takımı formasını 79 kez giyen Alves'in sözleşmesini, 1 yıl daha uzatabilecek.

Barcelona'nın 2008 yazında 35,5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği Alves, kulübüyle çıktığı 343 karşılaşmada 20 gol ve 94 asist üretti.