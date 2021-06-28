Barcelona'da Messi'nin sözleşmesi sona eriyor

Barcelona'da Lionel Messi'nin sözleşmesinin sona ermesine 72 saatten az kaldı. Katalan kulübü yıldız futbolcusunun bedelsiz olarak ayrılmaması için yoğun mesai harcıyor.

30 Haziran gece yarısında Lionel Messi serbest kalacak. Herhangi bir kulüple görüşme yapabilecek olan Arjantinli yıldız için Barcelona, tek bir kuruş bile kazanç elde edemeyebilir. Bunun önüne geçebilmek için çaresiz olan Joan Laporta, adeta zamanla savaşıyor.

Laporta, Messi'nin doğum günü olan 24 Haziran'da yeni sözleşmeyi duyurmak istedi ancak bu isteği sonuçsuz kaldı. Başkan Loparta'nın şimdi aklında başka bir tarih var, 29 Haziran Salı... Laporta'nın kendi doğum günü, Messi'nin kontratının uzatıldığını duyurabilmek kendisi için hayal edilebilecek en iyi hediye olacak. Ayrıca olası Barcelona taraftarı için de harika bir haber olacak.

Şu anda Arjantin formasıyla Copa America'da mücadele veren Messi için Paris Saint-Germain iddiaları ortaya atılırken, Katalan kulübü 36 yaşındaki yıldız ile 2 yıllık anlaşmaya varacağını düşünüyor.

Geçen yaz kulüpten ayrılmak istediğini belirten Messi, paranın kendisi için motive edici bir faktör olmadığını ve rekabetçi bir projeyle daha fazla ilgilendiğinin altını çiziyor.

2000 yılında Barça'ya katılan yıldız oyuncu, sayısız rekorların yanında 35 kupa kaldırdı.