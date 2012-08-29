Barcelona da iflas etti!

İspanya'da Barcelona’nın başkent olduğu Katalonya bölgesi, Valencia ve Murcia’nın ardından merkezi hükümetten yardım talep eden üçüncü bölge oldu.

17 özerk yönetim içinde 42 milyar Euro ile en çok borcu bulunan Katalonya, merkezi yönetimden 5 milyar Euro’luk finansal yardım talebinde bulundu.

Ülke sanayisinin de yönetildiği merkezi hükümetten, borçları ile mücadele etmek için yardım isteyen Katalonya, geçtiğimiz ay özerk yönetimine ait bir maliye kurulmasını ve devletin bu özerk yönetimde vergi toplamasını önlemeye yönelik olarak bir mali anlaşma imzalanmasını talep etmişti.



Siyasi şart istemiyor



Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti sözcüsü Francesc Homs, İspanyol Hükümeti’nin kontrolünde kurulan Likidite Fonu’ndan 5 milyar 23 milyon Euro’luk yardım talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “İspanya merkez hükümetinden tek isteğimiz likidite yardımına karşılık siyasi şart öne sürmemeleri. Ancak 20 Eylül’de Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Artur Mas’ın İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yapacağı görüşme sonrasında konu resmiyet kazanacak. Biz finansal kurtarma paketini Avrupa’dan istemiyoruz. Bizim istediğimiz para, Katalanların ödediği ancak İspanyol Hükümeti’nin yönettiği para. Avrupa’dan istenen bir yardımda, oradaki para İspanyolların değil, başka ülkelerin.”



145 milyar Euro borç



İşsizliğin yüzde 25 ile rekor kırdığı İspanya’nın bölgesel yönetimlerinin toplam borcunun 145 milyar Euro olduğu belirtilirken, bu yıl ödenmesi gereken borçların 36 milyar Euro olduğuna dikkat çekildi. Ülkenin borcu bu yıl içinde finanse edememesi halinde Euro Bölgesi’nde yeni bir deprem daha yaşanabileceği öne sürüldü. İspanya, özerk yönetimlerin kamu açıklarını kapatmaları için 18 milyar Euro’luk bir likidite fon oluşturacaklarını açıklamıştı.



İtalya içkide vergiyi artırdı



İtalya hükümeti de, yüksek alkollü içkilerle şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirecek. Yeni tasarıya göre yüksek alkollü içkilere bayii payı dışında 100 litreye 50 Euro, şekerli ve gazlı içeceklere ise yine 100 litreye 7.16 Euro ek vergi konacak. Alkolsüz içeceklere vurulacak bu darbe pek çok üretici firma tarafından tepki ile karşılandı. Diğer yandan İtalya’da 18 yaşından küçüklere sigara satmanın cezası 2 bin Euro olarak belirlenirken, “Slot Machine” gibi kumar makinalarının 1 Eylül’den itibaren okullara ve hastanelere en az 500 metre uzaklığa yerleştirileceği ifade edildi.



Yunan hükümeti uçaklarını satıyor



Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin tetikleyicisi olarak kabul edilen Yunanistan, hükümet üyeleri tarafından özel uçuşlarda kullanılan uçaklarını da satışa çıkardı. Yunansitan Başbakanı Andoniz Samaras, hükümet tarafından kullanılan üç uçaktan birinin satışa çıkarılacağı, diğer ikisinin ise ordu ile ortaklaşa kullanılacağını söyledi. Embraer tipi iki jet uçağından birinin satılarak gelirlerinin ordunun ihtiyaçları için kullanılacağını söyleyen Samaras, “Eğitim ve ambulans amaçlı kullanılmak üzere uçakların orduya devredilecek. Gulfstream V tipi uçak ise hükümet ve ordu tarafından ortaklaşa kullanılacak” dedi. Ayrıca kilisenin mal varlığının ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için temaslar sürüyor.