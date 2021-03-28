Barcelona'da 5 bin kişilik konser deneyi: Maske var, sosyal mesafe yok

İspanya'nın Barcelona kentinde 5 bin müziksever, Koronavirüs salgınında müzik etkinliklerine yönelik bir deney kapsamında konsere katıldı. Katılımcıların öncesinde Koronavirüs testi yaptırdığı konserde, maskeler takıldı ancak sosyal mesafe kuralı koyulmadı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Barcelona'nın Palau Sant Jordi isimli konser alanında 5 bin kişi Love of Lesbian isimli grubun konseri için toplandı.

Konser için bilet alanlar, kendilerine sunulan üç noktadan birinde Koronavirüs testi yaptırdı. Testlerle ilgilenen yetkililer, teste giren 2 bin 400 kişiden 3'ünün testinin pozitif çıktığını, bu kişilerin bilet ücretlerinin iade edildiğini söyledi.

Testi negatif çıkanlar, kendilerine verilen bilet ve maskelerle konsere katıldı. Organizatörler, konserin Avrupa'da pandemi boyunca yapılan en büyük izleyicili ticari etkinlik olduğunu söyledi.

Deney niteliği taşıyan konser, yerel yetkililer ve Barcelona AIDS'le Mücadele ve Enfeksiyon Hastalıkları Vakfı uzmanları tarafından desteklendi. Daha önce aralık ayında benzer bir deney 500 katılımcıyla yapılmış ve önceden test vermek ve maske takmanın konseri mümkün kıldığı tespit edilmişti.

Sağlık protokolünün belirlenmesinde etkili olan virolog Dr. Boris Revollo, "Bu konser ve kültürel etkinlikleri mümkün kalabailmek için küçük bir adım" dedi.

Konsere katılan müzikseverler, etkinliğin kendilerine "özgürlük" hissi verdiğini söyledi.