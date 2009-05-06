Barcelona, Chelsea'yi yıktı - FOTOGALERİ

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımının finaldeki rakibi İspanya'nın FC Barcelona takımı oldu.Ligde dün gece İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda yapılan yarı final rövanş maçında, İngiltere'nin FC Chelsea takımı ile İspanya'nın FC Barcelona takımı 1-1 berabere kaldı.Norveçli hakem Tom Henning Ovrebo'nun yönettiği ve 37 bin 857 biletli seyircinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısını evsahibi ekip, Michael Essien'in 9. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı.İkinci yarıda 66. dakikada Eric Abidal kırmızı kart görünce, İspanyol ekibi kalan 24 dakikayı 10 kişiyle oynadı. Buna karşın mücadelesini bırakmayan FC Barcelona, 90 artı 3. dakikada Andres Iniesta ile bulduğu golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve bu skor da İspanyol ekibini finale çıkardı.İki takım arasında geçen hafta İspanya'da yapılan yarı finalin ilk maçı golsüz eşitlikle sona ermişti.Ligde önceki gece de diğer İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 ve 3-1'lik skorlarla geçen Manchester United, ilk finalist takım olmuştu.Manchester United ile FC Barcelona arasındaki final maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ve kupanın bu yılki sahibi belli olacak.