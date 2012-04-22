Barcelona-Chelsea maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Cüneyt Çakır, Barcelona ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek. Yarı final heyecanı Salı saat 21.45'te Star TV'de.



Türk hakem Cüneyt Çakır'a büyük görev...

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Barcelona ile Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Türk futbolunda en fazla Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş hakem unvanını kazanacak.

Cüneyt Çakır'ın kariyerindeki 56. uluslararası karşılaşma olan bu maçta yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Fırat Aydınus'un dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Bülent Yıldırım ve Hüseyin Göçek olacak.



Heyecan Star TV'de



Yarı final mücadelesinde Chelsea ilk maçı 1-0 kazanmıştı. 24 Nisan Salı akşamı TSİ 21.45'te Barcelona'nın Nou Camp Stadyumu'nda başlayacak maçı Star TV yayınlayacak.



Euro 2012'de görev alacak



2006'dan bu yana FIFA kokartı takan Cüneyt Çakır tarihi bir başarı göstererek, Ukrayna-Polonya ortaklığı ile Haziran 2012'de düzenlenecek 2012 Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Ayrıca Cüneyt Çakır, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası için Avrupa'dan belirlenen 19 aday hakem arasına girme başarısı gösterdi. 2014 Dünya Kupası Finallerine Avrupa kıtasını temsilen belirlenecek nihai liste, bir dizi eğitim ve sınavlardan sonra 2014'te belli olacak.



Bu sezon yönettiği maçlar



Cüneyt Çakır'ın bu sezon yönettiği uluslararası maçlar şöyle:

14 Eylül 2011: Villarreal-Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi)

11 Ekim 2011: İsveç-Hollanda (EURO 2012 Grup Eleme)

18 Ekim 2011: Real Madrid-Lyon (UEFA Şampiyonlar Ligi)

15 Kasım 2011: Almanya-Hollanda (Hazırlık karşılaşması)

22 Kasım 2011: Manchester United-Benfica (UEFA Şampiyonlar Ligi)

16 Şubat 2012: Porto-Manchester City (UEFA Avrupa Ligi)

22 Şubat 2012: Marsilya-Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi)

15 Mart 2012: Athletic Bilbao-Manchester United (UEFA Avrupa Ligi)