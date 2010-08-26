Barcelona, Bodrum'da futbol okulu açıyor

T24- Barcelona Altyapı Koordinatörü Albert Benaiges, Muğla Bodrum'da açılması planlanan futbol okulunu incelemek üzere ilçeye geldi.



Turgutreis beldesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Benaiges, Bercelona'yı tanıtacağını ve Avrupa Futbol Becerileri Akademisi'nce açılması planlanan okulu inceleyeceğini söyledi.



Açılacak okulun aynı zamanda Barcelona'nın pilot okulu olacağını belirten Benaiges, ''Barcelona, daha önce Avustralya ve Hırvatistan'daki okullarından yetişen 3 futbolcuyu transfer etti. Burada ortaya çıkacak yetenekli oyuncular da transfer edilebilir'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ı Barcelona'dan tanıdığını ifade eden Benaiges, ''Rijkaard'ın felsefesi ve taktikleriyle Barcelona başarıyı yakaladı, şampiyon oldu ve rekor kırdı. O gittikten sonra da başarının devamı geldi'' diye konuştu.



Avrupa Futbol Becerileri Akademisi başantrenörü Zlatko Maric ise Bodrum'da çocuklara eğitim verdikten sonra, büyük kulüplere sunacaklarını söyledi. Çocukların da bunun için çok çalışması gerektiğini kaydeden Maric, şöyle konuştu:



''Turnuvalara, kamplara götürdüğümüz çocuklar kendilerini gösterecekler. Biz bu kapıyı onlara açacağız, gerisi çocuklara kalıyor. Okulun fiyatı aylık yaklaşık 150 lira olacak. Çok yetenekli çocuklar olursa da sponsorlar aracılığıyla o çocuklara eğitim vermek istiyoruz.''



Bu arada Ortakent-Yahşi Bilal Şahin Stadı'nda Ekim ayında açılışı yapılması planlanan futbol okulunda 7-17 yaş arası 60 çocuğa eğitim verilmeye başlandı. Zlatko Maric ile Barcelona'nın altyapı hocaları Adrian Figueroa Gimenez, Joan Oliva ve Espanyol'un altyapı hocası Fran Güells'in çalışmalar için bir süre Bodrum'da kalacağı öğrenildi.



Bodrum'daki futbol okulunda eski futbolculardan Serdar Başafacan'ın da görev yapacağı belirtildi.