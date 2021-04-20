Barcelona Başkanı Laporta: Barcelona, kulüp üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak!

Chelsea, Manchester City, Barcelona ve Atletico Madrid'in Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için hazırlıklara başladığı belirtilirken, Barcelona kulübü Başkanı Laporta'dan açıklama geldi. Laporta, , "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların" dedi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea ve Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için hazırlıklara başladı. İspanya'da ise Barcelona ile Atletico Madrid'in çekileceği ifade edilirken Barcelona Başkanı Laporta'dan resmi açıklama geldi. Laporta, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların" açıklamasını yaptı.