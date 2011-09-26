-Barcelona arenasında son boğa güreşi MADRİD (A.A) - 25.09.2011 - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin aldığı kararla 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren tüm Katalonya bölgesinde boğa güreşleri yasaklanırken, Barcelona'daki ünlü ''La Monumental'' arenasında son boğa güreşi yapıldı. Binlerce boğa güreşi tutkununu birleştiren etkinlikte, Juan Mora ve İspanya'nın en ünlü matadoru olarak gösterilen Jose Tomas'tan sonra son kez arenaya Katalan matador Serafin Marin çıktı. Çok sayıda yabancı basın mensubunun da takip ettiği Barcelona'daki son boğa güreşinde, Jose Tomas ve Serafin Marin, matador için onur ve başarı anlamına gelen, arenanın büyük kapısından omuzlar üzerinde çıkarıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin doldurduğu La Monumental arenasında, ''Yaşasın boğa güreşleri, Yaşasın Katalonya'', ''Özgürlük'' sloganları atıldı. Boğa güreşlerinin yasaklanması kararı Katalonya parlamentosunda 2010 Temmuz ayında alınırken, polemiklere yol açmıştı. İspanya'da ayrılıkçı bir politika izleyen Katalonya parlamentosunun boğa güreşlerini yasaklamasının arkasında ''hayvanları koruma hakkı değil, İspanyol geleneği olmasının yattığı'' görüşü genel anlamda savunulmuştu.