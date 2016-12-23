"Barcelona Arda Turan'ı satmak istiyor"

Önceki gün Hercules maçında 3 gol atan Arda Turan'ın Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiği ve Barcelona'nın konuyu masaya yatırdığını iddia etti.

El Mundo Deportivo Gazetesi, form durumu yükselen Arda’nın Messi ve Suarez’den sonra geldiğini ifade eden gazete, Türk futbolcunun devre arasında veya yaz transferinde kullanılabileceğini yazdı.