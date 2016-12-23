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Spor

"Barcelona Arda Turan'ı satmak istiyor"

İspanyol basını Arda'nın sportif ve ekonomik gerekçelerle satılmak istendiğini ileri sürdü

23 Aralık 2016 16:54

Önceki gün Hercules maçında 3 gol atan Arda Turan'ın Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiği ve Barcelona'nın konuyu masaya yatırdığını iddia etti.

El Mundo Deportivo Gazetesi, form durumu yükselen Arda’nın Messi ve Suarez’den sonra geldiğini ifade eden gazete, Türk futbolcunun devre arasında veya yaz transferinde kullanılabileceğini yazdı.

amkspor'dan Görkem Çoksezen'in haberine göre; Real Madrid maçında yaptığı hata dışında Arda Turan’ın kusursuz bir ilk yarı geçirdiğine vurgu yapılırken, “Arda Atletico Madrid’den niçin transfer edildiğini kanıtladı. Artık adı diğer kulüplerce daha sıkça anılıyor. Daha 30 yaşına girmedi. Premier Lig ve Bundesliga için iyi bir seçenek.

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