Barcelona 3 puanı 5 golle aldı

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Getafe'yi 5-2 mağlup etti. Getafe'nin maçtaki 2. golünü milli futbolcu Enes Ünal attı.

Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Getafe'yi konuk etti. Katalan ekibi sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 8. ve 33. dakikalarda Messi ve 28. dakikada Sofian Chakla (KK), 87. dakikada Araujo ve 90+3'te Griezmann kaydetti. Getafe'nin golleri ise 12. dakikada Lenglet (KK) ve 69. dakikada Enes Ünal penaltıdan attı.

Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal, yedek başladığı maça 63. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla Barcelona puanını 68'e çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Getafe ise 31 puanda kaldı.