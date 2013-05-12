Barcelona 22. kez şampiyon

İspanya futbol liginin 35. haftasında Real Madrid'in puan kaybetmesiyle, Barcelona 22. kez şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalması FC Barcelona'yı bu haftaki maçını oynamadan resmen şampiyon yaptı.

Espanyol takımı maçın 22. dakikasına Stuani ile 1-0 öne geçerken, Real Madrid'in beraberlik golü 58. dakikada Higuain'den geldi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, 17 Mayıs'ta Atletico Madrid'e karşı oynayacakları Kral Kupası finalini düşünerek, Mesut Özil, Sergio Ramos, Khedira, Marcelo gibi futbolcularını maç kadrosuna dahil etmezken, Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso'yu da yedek kulübesinde bekletti.

Ancak maçın 18. dakikasında Varane'nin sakatlanmasından dolayı Xabi Alonso, 56. dakikada Kaka'nın yerine Cristiano Ronaldo oyuna girdi. Özellikle Portekizli futbolcunun oyuna girmesiyle hücumda çok daha etkili olan Real Madrid beraberlik golünü bulsa da Barcelona'nın şampiyonluğunu erteleyecek galibiyeti bulamadı.

Kulüp tarihindeki 22. lig şampiyonluğunu elde eden FC Barcelona, pazar akşamı TSİ 20.00'da, deplasmanda oynayacağı Atletico Madrid maçında şampiyon olarak sahaya çıkacak.

Öte yandan Espanyol maçında dizinden sakatlanan Varane'nin, Kral Kupası finaline yetiştirilmesinin zor olduğu belirtildi.

Bu arada Barcelona, teknik direktör Tito Vilanova ile ilk şampiyonluğunu kazanırken, La Liga'da son 5 sezonda 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu.