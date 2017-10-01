Barcelona - Las Palmas maçı seyircisiz oynanacak

Barcelona Kulübü: \"Demokratik hakkını kullanan vatandaşları engellemeye yönelik olayları kınıyoruz\"

İSTANBUL, (DHA) - İspanya Ligi\'nin 7\'nci haftasında Barcelona ile Las Palmas arasında bugün TSİ 17.15\'te oynanacak mücadele, Barcelona\'da yapılan Katalonya Referandumu sırasında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Katalonya ekibinden yapılan açıklamada, \"Barcelona, bugün Katalonya\'nın pek çok bölgesinde bir demokratik hak olan ifade özgürlüğünü kullanan vatandaşları engellemeye yönelik olayları kınamaktadır. Olayların istisnai niteliklerini göz önünde bulunduran Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu\'nun erteleme yönündeki talebi reddetmesi üzerine, FC Barcelona A Takımı\'nın bugünkü Las Palmas maçını seyircisiz oynamasına karar vermiştir\" denildi.

Mücadelenin ertelenmesi beklenirken, Federasyon\'dan bu yönde bir karar çıkmadı. Las Palmas cephesi sürekli olarak maçın oynanacağını savunurken, güvenlik görevlilerinin bu maçta sorumluluk alamaması nedeniyle mücadelenin seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Öte yandan Las Palmas, İspanya bayrağı bulunan ve bugünün tarihinin (01/10/2017) yazılı olduğu formayla sahaya çıkacak.