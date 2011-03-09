Barça'yı Arsenal de durduramadı

T24 - Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında 2-1 yenildiği Arsenal’i rövanş mücadelesinde Messi (2) ve Xavi’nin golleriyle avladı, çeyrek final biletini kaptı.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ





Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Barcelona deplasmanda 2-1 yenildiği Arsenal’i evinde 3-1’lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Nou Camp’ta oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Barcelona 45+3’te Arjantinli yıldızı Messi’nin attığı golle 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda Barcelona’nın atak futbolu sürerken Arsenal de kontrataklarla gol aramayı sürdürdü. 53. dakikada Busquets, ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırınca skora denge geldi: 1-1

Ancak bu golden üç dakika sonra Arsenal’in Hollandalı oyuncusu Robin van Persie ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Barcelona oyuna iyice ağırlığını koydu.

69. dakikada Xavi, Ada ekibinin filelerini sarsınca Barcelona 2-1 öne geçti. 71. dakikada kazanılan penaltıyı Messi, kaleci Almunia’nın kıpırdamasına fırsat vermeden Arsenal ağlarına gönderdi ve Katalan ekibi çeyrek final biletini kaptı: 3-1



MAÇIN KARNESİ



HAKEMLER: Massimo Busacca (İsviçre)

BARCELONA: Valdes (6) - Alves (7), Busquets (5), Abidal (6), Correia (6)(Dk.90 Maxwell) - Mascherano (6)(Dk.88 Keita), Xavi (7), Iniesta (6) - Pedro (7), Messi (8), Villa (5)(Dk.82 Afellay)

ARSENAL: Szczesny (Dk.19 Almunia(5)- Sagna (5), Djourou (5), Koscielny (5), Clichy (5) - Rosicky (4)(Dk.74 Arshavin), Fabregas (5)(Dk.78 Nicklas Bendtner), Diaby (6), Wilshere (5), Nasri (5) - Van Persie (6)





Shakhtar çeyrek finalde



Şampiyonlar Ligi ikinci turunun diğer buluşmasında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımı ilk maçta deplasmanda 3-2 yendiği İtalya’nın Roma ekibini bu kez sahasında 3-0’lık skorla devirerek çeyrek finale yükselen bir başka ekip oldu.

Lucescu’nun takımı 18. dakikada Hubschman’ın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Roma, Borriello’nun ayağından bir penaltı kaçırınca ilk yarı bu skorla kapandı.



Ev sahibi ekip ikinci yarıda daha etkili bir futbol ortaya koydu. 58. dakikada Willian durumu 2-0 yaparken 87. dakikada sahne alan Eduardo karşılaşmanın skorunu 3-0 olarak ilan etti.



Son biletler!

Şampiyonlar Ligi’nde 2. tur rövanş maçlarına bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. Bundesliga’da kötü günler geçiren ve taraftarın teknik direktörü Magath’ın istifasını istediği Schalke sahasında Mehmet Topal’lı Valencia’yı ağırlayacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Günün bir diğer karşılaşması ise Tottenham-Milan arasında oynanacak. İtalya’da oynanan ilk karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazanmış ve tur için oldukça önemli bir galibiyet elde etmişti. Her iki maç da 21.45’te başlayacak ve Star TV Tottenham-Milan maçını yayınlayacak.



