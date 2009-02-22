Barca'ya ikinci şok

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın savunma oyuncusu Eric Abidal, sakatlığı nedeniyle 8 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.



Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, dün Espanyol'a 2-1 yenildikleri maçta kasığında yırtılma meydana gelen Abidal, 2 ay forma giyemeyecek.



Sorunun tam anlamıyla anlaşılması için asıl testlerin bugün yapılacağını belirten Barcelona yetkilileri, Fransız futbolcunun Nisan sonundan önce takıma dönemeyeceğini ifade ettiler.



Abidal, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü yapılacak Olympique Lyon maçında yer alamayacak.

