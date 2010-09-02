Barça'ya 'hayır' dedi Milli Takım'la yıldızlaştı

T24- Önce Ülker’de, sonra NBA’de Milwaukee Bucks’ta oynadı. 2 yıl Barcelona’da forma giydi. Katalanların 5 yıllık teklifini geri çevirdi. Türk Milli Takımı ile yıldızlaştı. 2011 için fiyatı şimdiden belirlendi...



2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda yıldızı parlayan en büyük isimlerden biri o..

Ersan İlyasova...



Yunanistan’ı yendiğimiz maçta 6’da 6 üçlük atarak yüzde yüz isabete ulaşan ve rakip potaya tam 26 sayı bırakan isim.





Peki kim bu Ersan?





Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre, Kırım’dan Özbekistan’a sürgün edilen Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olan Ersan 1987 Buhara doğumlu. Asıl adı Arsen İlyasov. Babası Enver İlyasov ve annesi İraliye İlyasova’nın da en büyük gururları.



13 yaşındayken Türkiye’ye geldi. Ve 2003 yılında Türk vatandaşlığına geçti.



2004 yılında Ülkerspor tarafından keşfedilip Türk vatandaşlığına geçince Arsen olan adını Ersan İlyasova olarak değiştirdi. 18 yaşında NBA seçmelerinde Milwaukee Bucks tarafından 36. sıradan seçildi.



Sakatlandı ve ayağından tam 3 ameliyat geçirdi. Spor yaşamı bir anlamda tehlikedeydi, Menajeri Tolga Tuğsavul ile birlikte karar verdi ve ABD’nin yolunu tuttu. Artık Milwaukee Bucks’ın oyuncusuydu.



Kulüp NBA yıldızı Ray Allen’ın fizyoterapistini göreve çağırdı. Ve Ersan’ın tedavisi için tam 200 bin dolar ödedi. Ersan iyileşti. Ama uyum sorununu aşamıyor, NBA’de forma giyemiyordu.

Sonunda koçu, “Seni Development League (NBDL) takımı Tulsa 66ears’a gönderirim” dedi.

Ersan alt lige gönderiliyordu. Koçu itiraz edeceğini düşünürken hiç beklemediği bir yanıt aldı;



- Burada oturacağıma orada gider oynarım.



Ve gitti. Bu ligde oynadığı 46 maçta 12,5 sayı ve 7,0 riband ortalamayla oynadı.





Kirilenko’ya benzetiliyor





2006’da Avrupa Ümitler Basketbol Şampiyonası’nda en değerli oyuncu ödülünü aldı. Stiliyle NBA scout’ları tarafından ünlü Rus oyuncu Andrey Kirilenko’ya benzetilen Ersan İlyasova yükselen performansı sonrası Barcelona’nın transfer teklifiyle karşılaştı.



Bucks’un teklifi 4 yıllık 8 milyon dolardı.



Barcelona ise 2 yıllığına 5 milyon dolar öneriyordu.



Kararını verdi ve Katalan ekibine gitti. Katalan ekibinde ilk 6 ayda zor günler yaşadı. Ama sonra açıldı. Play-Off’un en iyi oyuncularından biri oldu. 2008-09 sezonunda İspanyol yıldız Navvaro’dan daha çok para kazanıyordu.



Bu başarı sonrası Olympiakos ve Real Madrid transfer teklifinde bulunuyor, Barcelona ise 5 yıllık sözleşme öneriyordu.



Ama o NBA’e dönmek istedi. Parayı elinin tersiyle itti, Bucks’la 3 yıllığına 7.5 milyon dolara imza attı.





Hido kadar kazanacak





Ersan’ın hikayesi burada bitmedi. 2010 Dünya Şampiyonası’ndaki başarısı sonrası statüsü yükseldi.



O artık büyük bir yıldız adayı.



Menajerine gelen transfer teklifinin sayısı 19.



Evet tam 19 kulüp şu anda Ersan’ın peşinde. Bu teklifler Ersan’ın fiyatını da yükseltiyor İlyasova’nın menajeri Tolga Tuğsavul, “2011 yazında masaya oturacağız 5 yıllık imza atacak. 25 ile 50 milyon dolar arasında bir rakam alır. Mehmet Okur ve Hidayet gibi para kazanacak” diyor.