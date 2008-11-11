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Spor

Barca'nın gol ayakları

İspanya La Liga'da bu sezon 34 gole imza atan Barcelona, Real Madrid'in 50 yıl önceki rekoruna ulaştı.

11 Kasım 2008 02:00


İspanya La Liga'da bu sezon 34 gole imza atan Barcelona, Real Madrid'in 50 yıl önceki rekoruna ulaştı.

İspanya La Liga takımlarından FC Barcelona, bu sezon 10 lig maçında ulaştığı 34 gol ile Real Madrid'in 50 yıl önceki rekorunu yakaladı.

FC Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre, La Liga'daki 10 maçta 34 gol kaydeden kulüp, Real Madrid'in 1958/1959 sezonunda ulaştığı 34 gol rekorunu yakaladı.

Katalan kulübü, en son Cumartesi günü sahasında Real Valladolid'i 6-0 yenerek, 10. hafta sonunda da liderliğini sürdürmüştü.

Barcelona'nın bu sezon yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Numancia - FC Barcelona: 1-0 (31 Ağustos)
FC Barcelona - Racing Santander: 1-1 (13 Eylül)
R. Sporting de Gijon - FC Barcelona: 1-6 (21 Eylül)
FC Barcelona - Real Betis: 3-2 (24 Eylül)
RCD Espanyol - FC Barcelona: 1-2 (27 Eylül)
FC Barcelona - Atletico Madrid: 6-1 (4 Ekim)
Athletic Bilbao - FC Barcelona: 0-1 (19 Ekim)
FC Barcelona - UD Almeria: 5-0 (25 Ekim)
Malaga CF - FC Barcelona: 1-4 (1 Kasım)
FC Barcelona - R. Valladolid: 6-0 (8 Kasım)

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