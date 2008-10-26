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Spor

Barca'ladılaaar!..

İspanya La Liga'da 8. hafta mücadelesinde Katalan devi Barcelona Camp Nou'da ağırladığı Almeria'ya fark attı

26 Ekim 2008 03:00


İspanya La Liga'da 8. hafta mücadelesinde Katalan devi Barcelona Camp Nou'da ağırladığı Almeria'ya adeta hayatı zindan etti, ilk yarıda bulduğu goller ile 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak formunu sürdürdü.

Hafta içi Basel deplasmanından 5-0 gibi çılgın bir skorla dönen, son haftalarda gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktıran Barcelona'nın Almeria karşısında şovunda goller 1, 21 ve 24. dakikalarda Eto'o, 13. dakikada Henry, 37. dakikada Alves'ten geldi. Henüz 23. dakikada durum 4-0 yapan, Eto'nun ilk yarım saate 3 gol sığdırdığı maçta Almeria'da 30. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalan Negrado takımına ikinci darbeyi vurdu.

Barcelona ilk yarıyı 5-0 önde kapadığı maçta ikinci yarı oyunu tamamen şova döndürmesi Camp Nou'daki taraftarları coşturdu. Bu sonucun ardından Barcelona ligde puanını 19'a çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve zirve yarışını sürdürdü.

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