Barca'dan Valencia'ya 40, Villa'ya 28 milyon euro

T24 - Barcelona, Valencia'nın forvet oyuncusu David Villa'yı renklerine kattı. Barcelona, Valencia'ya Villa için 40 milyon euro ödeyecek.





Açıklamada 4 yıllığına anlaşılan 28 yaşındaki David Villa'nın sezon başına 7 milyon euro alacağı belirtiliyor. Villa'nın sözleşmesinde 4 yılın yanı sıra bir yıllık opsiyon da bulunuyor.





Açıklamada Cuma günü sağlık kontrolünden geçen Villa'nın alacağı ücret belirtilmedi. İspanyol basınına göre Villa'ya yıllık 7 milyon euro ödenecek.





Valencia Başkanı Manuel Llorente de, teklifi kabul ettiklerini belirtti. Maddi kriz içinde bulunduğu belirtilen Valencia'nın yaklaşık 500 milyon euro borcu bulunduğu sanılıyor.

