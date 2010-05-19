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Spor

Barca'dan Valencia'ya 40, Villa'ya 28 milyon euro

Barcelona, Valencia'nın forvet oyuncusu David Villa'yı renklerine kattı. Barcelona, Valencia'ya Villa için 40 milyon euro ödeyecek.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - Barcelona, Valencia'nın forvet oyuncusu David Villa'yı renklerine kattı. Barcelona, Valencia'ya Villa için 40 milyon euro ödeyecek.


Açıklamada 4 yıllığına anlaşılan 28 yaşındaki David Villa'nın sezon başına 7 milyon euro alacağı belirtiliyor. Villa'nın sözleşmesinde 4 yılın yanı sıra bir yıllık opsiyon da bulunuyor.


Açıklamada Cuma günü sağlık kontrolünden geçen Villa'nın alacağı ücret belirtilmedi. İspanyol basınına göre Villa'ya yıllık 7 milyon euro ödenecek.


Valencia Başkanı Manuel Llorente de, teklifi kabul ettiklerini belirtti. Maddi kriz içinde bulunduğu belirtilen Valencia'nın yaklaşık 500 milyon euro borcu bulunduğu sanılıyor.

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