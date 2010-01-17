Barça Guardiola'ya süre tanıdı

T24 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın kulüp başkanı Joan Laporta, “Pep Guardiola, bizimle devam edip etmeyeceğine, Paskalya'ya kadar karar vermeli” dedi.





Laporta, teknik direktör Guardiola'ya baskı yapmak istemediğini, ancak İspanyol teknik adam takımın başında kalmak istemezse, “alternatiflere bakmak için” belli bir süreye ihtiyaç duyacaklarını belirtti.



Laporta, Paskalya haftasının, teknik direktörü belirlemek için iyi bir vakit olacağını ifade etti.



Barcelona ile sözleşmesi Haziran ayında dolacak olan 38 yaşındaki Guardiola, bir açıklamasında, Camp Nou'da kalıp kalmayacağına karar verme konusunda aceleci davranmayacağını söylemişti.



Real Madrid'den 2 puan fazlası olan Barcelona, La Liga'da lider konumda bulunuyor.



