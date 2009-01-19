Barça fırtınası sürüyor



Deportivo La Coruna'yı 5-0 yenen Barcelona, sezonun ilk yarısını 50 puanla tamamlayarak, La Liga tarihinde ilk yarıyı en fazla puanla tamamlama ve attığı 59 golle en fazla gol atma rekorlarını kırdı.



Barcelona sahasında oynadığı maçta Henry (2), Eto'o (2) ve Messi'nin golleriyle Deportivo La Coruna'ya 5-0'la geçti.



47 puanla Real Madrid'in elinde olan ilk yarıyı en fazla puanla tamamlama rekorunu 50 puanla kıran Barcelona, aynı zamanda attığı 59 golle ilk yarıda en fazla gol atma rekorunun da yeni sahibi oldu.



Ligin 19. haftasında Barcelona, 1 maç fazlasıyla ve en yakın rakibi Real Madrid'in 15 puan önünde yer alıyor.

