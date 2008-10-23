Barca ezdi geçti!..





Barca gol oldu, yağdı! Gecenin şovunu yaptı! Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk 2 maçta 6 puan toplayan Barcelona Basel deplasmanından farklı galibiyetle döndü. Genç golcü Bojan Krkic attığı gollerle göz doldurdu.



İsviçre'de ilk 11'de Henry, Eto'o ve Inıesta gibi isimlere yer vermeyen Guardiola'nın talebeleri Basel'i 5-0'la geçerek 3'te 3 yaptılar. Barcelona'nın gollerini Messi, Busquets, Bojan Krkiç (2), Xavi atarken büyük bir hezimete uğrayan İsviçre ekibi Basel bu maçı da yenilgiyle tamamlayarak 0 puanda kaldı ve grupta son sırada bulunmaya devam etti. Barca ise şov yaparak puanını 9'a çıkardı.

