Barça 14'lük türk oyuncuyu transfer etti

T24 - Futbola 5 yaşında Almanya'da başlayan ve 8 yılda resmi maçlarda toplam 1185 gol atan Almanya doğumlu 14 yaşındaki Türk futbolcu Cem Felek, dünya yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



12 Mayıs 1996'da Almanya'da dünyaya gelen Cem Felek, 3 yaşından itibaren futbol topundan başka hiçbir şeyle oynamayarak, futbolcu olacağının sinyallerini daha o yaşta vermiş. Cem 5 yaşına geldiğinde müthiş yeteneğini fark eden ailesi, futbola başlaması için yaşadıkları kasabanın takım seçmelerine götürmüş. Bir kasaba takımı olan Viktoria Griesheim'da futbola başlayan Cem Felek, gösterdiği etkileyici performansla 2008 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer olmuş. Şu anda 14 yaşına girmek üzere olan Cem, daha bir yaş küçük olmasına rağmen 1995 doğumlu oyuncuların oluşturduğu milli takım seçmelerine davet edilmiş. Milli takım seçmelerinde de dikkatleri üzerine çeken Cem Felek, 8 yıllık kariyerinde 1185 gole imza atmış. Azeri iş adamı Mübariz Mansimov tarafından Azerbaycan'a davet edilen genç futbolcu, Azerbaycan Milli Takımı'nda oynaması için teklif aldı. Almanya Milli Takımı'ndan da teklif alan genç yıldız, Türkiye Milli Takımı'da oynamayı hedefliyor. Dünya devi Barcelona'nın da ön anlaşma yapıp önümüzdeki yıl kadrosuna katmaya hazırlandığı altın çocuk Cem Felek, açıklamalarda bulundu.



Futbola yaklaşık 5 yaşında başladığını belirten Cem Felek, "Küçükken hep topla oynamak istiyordum. Onun dışında başka bir şeyle oynamak istemiyordum. O şekilde başladım. Babam da beni kasabada bir takıma başlattırdı. O takımda 7 sene oynadım ve şimdi de Frankfurt'ta oynuyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Antrenörlerle aram çok iyi. Takımdaki arkadaşlarla çok iyi anlaşıyoruz" dedi.



8 yılda resmi maçlarda toplam 1185 gol attığını vurgulayan genç futbolcu, bu başarıyı çok çalışmaya borçlu olduğunu ifade ederek, "Annem ve babam da çok fedakarlık yaptı. Ama çok çalışmak önemli. Her şeyi isteyerek yapıyorum. Haftada 5 kez antrenmanım var. Pazar günleri de maçlarla geçiyor. Okul içinde çalışmam gerekiyor. Çok boş zamanım kalmıyor. Bazen arkadaşlarımla dışarı çıkıp sinemaya gidebiliyorum. Okul hayatım da iyi gidiyor. Almanya'daki en iyi okula gidiyorum. Onu da futbolla birlikte yürütüyorum. Okul da benim için çok önemli. Öğretmenlerim futbol hayatıma çok yardım ediyor. Türkiye'ye bir haftalık kampa gitmem gerekiyorsa, izin de veriyorlar. Yani destek oluyorlar" diye konuştu.



Messi ve Cristiano Ronaldo'yu kendisine örnek aldığını vurgulayan Cem Felek, Türk oyunculardan ise Arda Turan'ı örnek aldığını ifade etti.



"Türkiye'de oynamak ister misin?" sorusuna Cem, "Kim istemez ki Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynamayı. Ama ben daha iyi bir yerlere gelmek için Avrupa'da yetişmek istiyorum. Ama inşallah gelecek senelerde belki oynarım" yanıtını verdi.



Azerbaycan ve Almanya milli takımlarından teklif alan Cem Felek, henüz milli takım konusunda kararını vermediğini belirterek, "Şimdi Türkiye Milli Takımı'nda oynuyorum. 16 yaşındayken profesyonel düşünmem lazım. Ama gönlümde Türkiye Milli Takımı'nda oynamak var" şeklinde konuştu.



E.Frankfurt forması giyen ve U-15 milli futbol takımına da seçilen Cem'in peşinde Barcelona, Chelsea, Manchester gibi kulüpler var. Anne ve Babası hem eğitimini alıp hem de profesyonelce antrenman yapmasını sağlayıp, O'nunla yakından ilgilenerek futbol simsarlarının ellerine bırakmak istemiyor.



Cem'in babası Vural Felek ise, oğlunun haftada 5 kez antrenman yaptığını vurgulayarak, "Sadece bir defa kendisine zaman ayırabiliyor. Çok ağır çalışıyor, ama bu yola girdi, mecbur. O da bunun farkında. Öyle bir şeye alışmış ki, o antrenman yapmadığı zaman yoruluyor. Çünkü 5 yaşında başladı futbola. Kendisi futbolu çok seviyor. Aile baskısıyla hiçbir şey yapılmaz zaten. Bizim böyle bir zorluk var. Hafta sonları hiç boş zamanımız olmuyor. Uzak yerlere maçlara gidiyoruz. İtalya'ya, Fransa'ya gidiyoruz. Bizim daha zor, ama biz bunu severek yapıyoruz. Çünkü oğlumuzu çok seviyoruz. Onu çok destekliyoruz. İnşallah sonuna kadar arkasında olacağız" dedi.



Menajerlik konusuna de değinen Vural Felek, "Türkiye'de menejerlik konusunda bir araştırma yapmadık. Zaten sponsoru Palmali şirketidir, Mübariz Mansimov'undur. Gerekenlerin hepsini o yapacaktır. O yüzden bizim de bir şüphemiz yok zaten. Almanya'da bir menajeri var, Bektaş Demirtaş. 9 yaşında onunla mukavele imzaladı. O da çok iyi bir insan. Ona da inanıyoruz" ifadesini kullandı.





Cem'in sponsoru İşadamı Mübariz Mansimov



Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt’un altyapısında oynayan ve 8 yılda attığı tam 1185 golle dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, dünya devi Barcelona ile ön anlaşma imzaladı. İspanyol ekibinin uzun bir izleme döneminden sonra kadrosuna katmaya karar verdiği Cem’in sponsorluğunu, Palmali Holding’in sahibi olan Azerbaycanlı ünlü işadamı aynı zamanda Türk vatandaşlığı'na da geçen Mübariz Mansimov yapıyor.



Cem'in annesi Bilgi Felek de tüm hayatını oğluna adadığını belirterek, şunları söyledi:



"Ben çalışmıyorum. Çünkü bütün hayatımı Cem'e adadım. Cem'in maçlarıyla, antrenmanlarıyla her şeyiyle anne-baba olarak ilgileniyoruz. Oğlumuza destek oluyoruz. Çünkü gurbette yetişen bir çocuk için okul ve sporun aynı anda yürütmesi kolay bir şey değil. Ama biz Cem için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İleride inşallah çok iyi yerlerde olur. Ama ben bir anne olarak tek isteğim onun iyi bir insan olması. Kişiliğinin düzgün olması. Sonra onunla beraber başarısı gelir herhalde diye düşünüyorum. Gönlüm Türk Milli Takımı'nda forma giymesinden yana."