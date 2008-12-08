Barbie’nin fendi Bratz’ı yendi

Barbie’nin üreticisi Mattel, Bratz bebeklerinin üreticisi MGA ile süren 4 yıllık anlaşmazlıktan sonra davayı kazandı



Amerikan Bölge Mahkemesinden Judge Stephanson Larson verdiği bu kararla oyuncak endüstrisini salladı. Kararda, MGA’nın Bratz bebeklerinin üretimini durdurması öngörülüyor. Bratz'ın daha önceden piyasaya sürmüş olduğu oyuncak bebekler içinse sezonun bitmesi ve bebeklerin satışlarının bitmesi beklenecek.

Karar, MGA’yı büyük bir bozguna uğrattı. MGA, Bratz bebeklerini 2001 yılında piyasaya sürmüştü. O günden bugüne milyonlarca dolarlık kar eden firma, yılların divası Barbie’nin üreticisi Mattel’i büyük sıkıntıya sokmuştu.



Mahkeme kararına göre, Bratz ın tasarımcısı Carter Bryant, Braztz bebekleri konseptini daha Mattel de çalışırken geliştirdi. Bu nedenle MGA, Mattel’in telif haklarını ihlal etmiş duruma düştü.



Öte yandan, MGA verilen karara en kısa zamanda itiraz edecek ve temyize gidecek. Yönetim kurulundan Isaac Larian geçen çarşamba yazılı bir beyanda bulunarak, üretimin hemen durdurulmamasını talep etti. Firma bu sayede olan talebi karşılamasının yanı sıra bin 500’ün üzerindeki işçisini de korumayı amaçlıyor.



Barbie’nin satışları düşmüştü



Mattel, Bratz’ı etkisiz hale getirmek için yıllardır uğraşıyordu. İri dudaklı, kalkık burunlu ve farklı biçimlendirilmiş gözleriyle Bratz bebekleri ilk çıktığı günden itibaren genç kızlar için Barbie’ye alternatif bir oyuncak olmuştu. Bebeklerin tasarımını daha Mattel’deyken yapan Bryant’ın orjinal ilk dört bebeğine karşılık daha sonra 40 adet alternatif bebek geliştirildi ve Bratz 40 karakterli bir oyuncak bebek zincirine dönüştü. Bundan en çok etkilenende şüphesiz Barbie olmuştu. Bratz’ın piyasaya girmesiyle beraber Barbie satışları büyük oranda bir düşüş yaşamıştı ve 2007 senesinde Barbie’nin iç piyasadaki satışları yüzde 15 düşmüştü.



Tüm modellerin üretimi durdu



Yargı’nın üretim durdurma kararı Bratz’ın ilk 4 modeli olan Yasmine, Chloe, Sasha ve Jade’le beraber diğer 40 modelini de içermekte. Bölge mahkemesinin kararına göre Bratz’ın firması MGA tüm satıcı ve dağıtıcılarının masraflarından da sorumlu.

Karara göre, MGA tüm bebeklerin piyasadan toplatılması sırasında oluşacak tüm masrafları satıcı ve dağıtıcı firmalara ödeyecek.



7 yılda 778 milyon dolar kazandırdı



Mattel’in avukatları davada, MGA’nın Bratz’ın piyasaya girdiği günden bu zamana geçen 7 yılda toplam 778 milyon dolar kazandığını ileri sürdüler. Yönetim kurulu başkanı Isaac Larian’ınsa 696 milyon dolar para kazandığını belirtti. Ancak MGA ise kazançlarının ileri sürülen miktardan çok daha az olduğunu savundu.



Dava sonrası merak konusu olan şey ise mahkemenin Bratz bebeklerinin telif haklarının sadece 4 modelinin mi yoksa tüm modellerinin mi Mattel’e verileceği.



Artık Bratz modellerini üretemeyecek olan MGA ise kanunun sadece ilk çıkan bebekleri kapsayacağını düşünüyor ve diğer tüm modelleri üretmeye ve satmaya devam etmek istiyor. MGA’nın avukatı Raoul Kennedy ise firmanın hangi modellerle Mattel’in telif haklarını çiğnediğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Buna karşılık Mattel’in avukatları ise jürinin kararının bu şekilde yorumlanmasının kesinlikle doğru olmadığını belirttiler.

