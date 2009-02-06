Barbie 50 yaşında

Radikal'de yer alan habere göre; toplam 60 ülkeden 2.700’den fazla temsilcinin yerel kütürlere ve modaya göre yeniden tasarladığı Barbie bebekler 10 Şubat’a kadar sergilenecekPerdeye, çarşafa, terliğe, çamaşıra, parfüme ve akla gelebilecek her türlü ürüne imza atmış bir marka olarak kız çocuklarının vazgeçilmez oyuncağı Barbie bebek aslında Barbara Handler adlı gerçek bir kadındı.1950'lerin başında Barbara'nın annesi Ruth, kızının ve arkadaşlarının yetişkin kadın bebekleriyle oynamayı normal bebeklerden daha fazla sevdiklerini farketti. O zamana kadar yetişkin bebekler sadece kartondan yapılıyordu. Ruth Handler, gerçeğe çok yakın üç boyutlu bir bebek yapmaya karar verdi.Konuyu oyuncak şirketi Mattel'e iletti ancak tümü erkeklerden oluşan yönetici kurul teklifi ciddiye almadı. Bunun üzerine Ruth, Almanya'ya gitti ve orada satılan "Lilli" adlı bebeklerden aldı. Kızına benzeyen bir bebek yaptı. hatta giysilerini tasarlaması için profesyonel bir terzi bile tutuldu.Bebeği ellerinde gören Mattel yöneticileri daha fazla direnemedi ve Ruth'un kızından ismini alan ilk Barbie bebekleri 1959'da piyasaya sürüldü.Barbie bebekler 50 yıldır hayatımızda ve uzun süre çıkacağa benzemiyor.