Barbaros Şansal: Bir daha KKTC'ye seyahat etmeyeceğim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı, Barbaros Şansal hakkındaki verilen ülkeye giriş yasağının kaldırdığını açıkladı. Ancak Şansal KKTC'ye bir daha gitmeyi düşünmediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle linç kampanyası başlatılan ve hemen ardından sınır dışı edilen modacı Şansal hakkındaki karar, KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı.

Şansal'ın KKTC'ye giriş yasağının kaldırılmasına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ''Sınırdışı kararı dönemin bakanlığı tarafından alınmıştı, biz hukuka göre bir karar verdik. Bu karar deport olarak uygulanmıştır. Savcılık görüşü de alınarak, bunun hukuksuz olduğuna karar verildi. Deport kararı da iptal edildi. Barbaros Şansal da KKTC'ye açtığı davaları geri çekti'' dedi.

'Benden karşı davalar açmama için feragat talep ettiler'

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, KKTC'nin kararını değerlendiren Şansal, kararın kaldırılması için kendisinden tazminat, cezai ve idari davalar açmayacağına dair feragat talep ettiklerini ancak kabul etmediğini söyledi:

"2 Ocak 2017 günü organize ve yasadışı bir operasyonla Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'den alınarak bir linçin içine atıldım, KKTC ve TC polisinin gözü önünde. Ve bunun üzerinen ben Lefkoşe idare mahkemesinde bakanlar kurulu kararı dahi olmayan bu hukuksuzluğa karşı bir dava açtım. 15 aydır süren dava da zaten başsavcılık kararın hukuksuzluğunu kayda geçirerek mahkemeden çekildi. Ancak bundan üç hafta önce İçişleri Bakanı Baybars, bu kararı imzalayarak kaldırdı. Ancak aracı kişiler avukatlarıma da ulaşarak tazminat, cezai ve idari davalar açmayacağıma dair benden feragat talep ettiler. Ben böyle bir şeyi kabul etmedim. Dolayısıyla sonunda karar duruşmasına yani bu gün gelindiğinde, bakanlık kararı kaldırdığını mahkemeye bildirerek davanın düşmesine sebep oldu. Dolayısıyla bütün davalarımı yeniden açmam gerekiyor. Ve üstelik bunu yaparken İçişleri Bakanı Sayın Baybars, benim sınır dışı edildiğim 2017 kararını 'uyuşturucu nedeniyle' diye bir beyanat vererek hukuksuz bir şekilde ve yalan söyleyerek kişilik haklarıma da saldırdı."

'Bu hukuksuzluk yüzünden özür dilenmedikçe KKTC'ye seyahat etmeyeceğim'

Giriş yasağının kaldırılmasıyla birlikte istediği zaman KKTC'ye seyahat etme özgürlüğü olduğunu belirten Şansal, ancak can güvenliği olmadığı için ve özür dilenmesi talebi yerine getirilene kadar KKTC'ye seyahat etmeyi düşünmediğini söyledi:

"Benim giriş yasağım kaldırılmış, istediğim zaman KKTC'ye seyahat etme özgürlüğüm vardır ama asla ve asla Türkiye'nin arka kapısı olan bir gümrük kapısından girmeyi reddediyorum ve bir özür talep ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden Türk tarafına geçebilirim bu benim yasal hakkımdır ama bu şartlar henüz oluşmamıştır. KKTC'de can güvenliğim yoktur ve hukuksuzluk tam olarak kayda geçmemiştir. Bu yıllarca sürecek bir davalar sürecidir. AİHM'e gidecektir. Bu davalar süresince de can güvenliğim, mal güvenliğim olmadığından dolayı da KKTC'ye bir daha seyahat etmeyi düşünmüyorum."